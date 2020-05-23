



Проект регламента по размещению рекламы на улицах Кишинёва представили сегодня генеральный примар муниципия Ион Чебан и вице-примар столицы Виктор Киронда. Теперь в Кишинёве будет меньше рекламных панно. Подробнее в нашем материале.



Новый регламент должен помочь навести порядок в сфере наружной рекламы. Документ устанавливает новые нормы, правила, требования и запреты на проектирование, подготовку и согласование документов, необходимых для авторизации, размещения и использования рекламных панно.





Вероника Лешко, корреспондет Accent tv

«Разнообразие рекламных щитов в Кишиневе поражает. Но не редко они расположены в не совсем удачных местах. В соответствии с новым регламентом, скоро рекламные щиты демонтируют на улицах Колумна и Бэнулеску Бодони, на всех перекрестках, в середине бульваров, а также на перекрестках с круговым движением».



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ примар КИШИНЕВА

«Мы хотим, чтобы город выглядел красиво, эстетично, и соответствовал всем стандартам».



По данным муниципальных властей, большое количество рекламных щитов

влияет на дорожное движение, на ремонтные и строительные работы инженерных сетей. Это, в свою очередь, приводит к денежным потерям и к увеличению стоимости работ. Согласно проекту регламента, теперь реклама будет размещаться в специально отведенных местах. Жители столицы эту инициативу приветствуют.



«Они от водителей отвлекают от дороги Мне они не мешают, но когда за рулем они отвлекают».



Рекламные панно должны быть расположены правильно, в нужном месте. Было бы лучше, если бы они были электронными.



На данный момент проект регламента находится на стадии обсуждения, его должен одобрить Кишинёвский муниципальный совет. Напомним, что в декабре и январе на улицах нашей столицы было демонтировано 600 рекламных панно. На сегодняшний день их в Кишинёве 2800.