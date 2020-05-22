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Президент Игорь Додон обсудил с мэром Кишинева ситуацию в столице


Президент Игорь Додон обсудил с мэром Кишинева ситуацию в столице.

В ходе встречи собеседники затронули множество вопросов, связанных с функционированием столичного региона, особенно, в результате отмены многих ограничений, введенных в период чрезвычайного положения.

Ион Чебан рассказал, что муниципальными службами был проведен анализ и приняты меры, которые могут способствовать минимизации риска инфицирования COVID-19, а также позволить экономическим агентам вернуться к нормальному режиму работы.

- Я поддержал идею мэра о необходимости законодательно закрепленного разграничения всех участков с зелеными насаждениями в столичном регионе, о запрете строек по периметру «зеленых зон», об отчуждении земельных участков в городе, о передаче в аренду исключительно путем проведения публичных и транспарентных тендеров, а также о других необходимых мерах по защите и развитию муниципального наследия, - сообщил Игорь Додон.

Президент также подчеркнул свою готовность поддерживать и продвигать подобные законодательные инициативы.


Опубликовано: 20:17 22/05/2020

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