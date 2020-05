Fără examene de bacalaureat în acest an. Decizia a fost adoptată ieri de

Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, această opțiune este cea mai sigură și exclude riscul de infecție cu coronavirus, atât în rândul elevilor, cât și a profesorilor. Mai multe detalii, în reportaj



ILONA VEDRAȘCO, REPORTER ACCENT TV

„BAC-UL este unicul examen de stat, care înspăimântă mulți absolvenți. Deobicei, pentru acesta, elevii se pregătesc mai mult de un an, însă în acest an, examenele au fost anulate. Chiar și așa, profesorii sunt absolut convinși – absolvenții sunt pregătiți să îl susțină, deoarece în perioada carantinei ei nu au încetat să se pregătească”.



Zinaida Melnic, profesoară de limba și literatura rusă, l.t. „a.s. Pușkin”

„Noi am efectuat testări. Am îndeplinit complet programul, cel care este prevăzut în planul din calendar. Pot să spun că elevii au reușit să facă față programului respectiv, în special în ceea ce privește aspectul practic. Cred că acest lucru nu va afecta în niciun fel viitorul lor, sunt absolut convinsă de acest lucru”.



În 2020, urmau să susțină examenul național 17,5 mii de absolvenți. Mulți dintre ei urmau să aplice la studii în străinătate și le era frică de faptul că absența bacalaureatului ar putea complica lucrurile. Însă, admiterea de bază la studii în Europa sau în Rusia, acolo unde elevii moldoveni merg cel mai des să învețe, a avut loc încă în luna februarie a acestui an. Iar pentru universitățile de la noi, va fi suficientă media notelor pentru trei ani de studiu.



LIUBOVI IVASIUC, DIRECTOR ADJUNCT, L.T. „a.s. Pușkin”

„În aceste condiții foarte dificile și deloc simple, decizia respectivă a fost destul de recomandabilă și faptul că estimările vor fi stabilite ca media anuală pentru toți cei trei ani de studii, este o decizie foarte corectă și clară”.



S-ar părea că absolvenților nu le rămâne decât să se bucure și să se gândească la o vară fără griji și... la admitere. Dar să pună cartea deoparte, este prea devreme, întrucât, viitorii studenți sunt siguri că ar putea să susțină examenele de admitere, de aceea, pentru ei procesul de învățământ, deocamdată nu a luat sfârșit.



DANIEL GANJA, ABSOLVENT

„În general, pentru mine, aceasta este o veste bună, dar sunt sigur că vor putea avea loc examene de admitere, de aceea trebuie să mă pregătesc. Cartea nu trebuie aruncată peste fereastră, trebuie să ne pregătim serios. Am decis să aplic la Universitatea de Medicină, doresc să devin specialist în patologie sau medic legist”.



DMITRI COZIN, ABSOLVENT

„Pentru mine, aceasta este o veste bună. Dar pentru mulți dintre colegii mei de clasă și cunoștințe de ale mele, cei care studiază în clasele a 12-a, nu este o veste foarte bună, deoarece ei au sperat ca media generală a lor ar putea fi majorată în urma promovării examenelor de BAC.



Examenul național de bacalaureat a fost anulat la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Menționăm că, guvernul a aprobat această decizie pe data de 13 mai curent. Documentul propus de deputați prevede ca restanțierilor să nu le fie eliberată diploma.