Timp de 10 zile șoferii din întreaga țară vor fi verificați intensiv de către oamnii legii. Operațiunea are loc în contextul relaxării restricțiilor aplicate, în perioada stării de urgență, ce a cauzat mai multe accidente.



În cadrul operaținii, șoferii vor fi verificați dacă au încălcat anterior regulile de circulație și s-au eschivat de la achitarea amenzii, sau dacă oferă prioritate ambulanțelor și pietonilor. Inspectoratul Naționa de Patrulare va lucra de comun cu Brigada de poliție cu destinație specială “Fulger” și Direcția inspectarea efectiv.



DANIEL MAZEPA, șef secție prevenire delicvență, INP

Toate operațiunile care deobicei poliția de patrulare le desfășura sporatic, câte una , acum în zile o să fie toate: girofar, pieton, motociclist, nopțile albe, filtre specifice, radare, operațiuni viteză. Vom fi peste tot și vom încerca să prevenim. Acesta este scopul.



Operațiunea a început de astăzi, fiind depistați deja primii șoferi care au încălcat regulamentul. Acest tînăr a urcat la volanul motocicletei fără permis de conducere. Acum el riscă o amendă contravențională de la 1500-3000 de lei, cu reținerea motocicletei la parcarea specială.



Am tot, înafară de permis. Am examene, dar cunosc că e încălcare și asta este.



După încheierea operațiunii de verificări intensive al traficului rutier, poliția va prezenta datele privind numărul și tipul de încălcări constatate.