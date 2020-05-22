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Помощь Молдове



Партию гуманитарной помощи получила наша страна от Польши. Пожертвование было сделано посредством Фонда солидарности Польши в Молдове. Этот фонд призван поддержать усилия системы здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19.

Гуманитарная помощь общей стоимостью более 23 тысяч евро включает в себя портативные кислородные концентраторы для аппаратов искусственной вентиляции легких. Они будут распределены по 30 медицинским учреждениям республики.

Бартоломей Зданюк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Молдова
«Посредством этих пожертвований правительство Польши поддерживает, как систему здравоохранения, так и экономику страны, поскольку ранее переданное защитное оборудование было произведено в Республике Молдова. Мы надеемся, что все эти усилия будут способствовать процветанию Молдовы и прекрасному сотрудничеству в будущем»

Вероника Думрэвяну, министр здравоохранения
«Мы выражаем благодарность Польше за помощь, которая была оказана и за поддержку и сотрудничество в этот период»

Также посол отметил, что это уже третье пожертвование в рамках программы «Польская помощь». Ранее Молдова уже получила партию медицинских средств защиты.



Опубликовано: 18:09 22/05/2020




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