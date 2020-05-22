



Экзамены на степень бакалавра отменены. Такое решение принял Парламент Республики Молдова 21 мая. По мнению Министерства образования, культуры и исследований этот вариант является самым безопасным, и исключает риск заражения, как учащихся, так и педагогов. Подробнее в нашем репортаже.



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«БАК – единый государственный экзамен, вселяющий ужас многим выпускникам. Обычно к нему готовятся больше года, но в этом году его отменили. И даже не смотря на это учителя уверены – выпускники готовы к его сдачеи, ведь во время карантина подготовка не прекращалась».



Зинаида Мельник, учитель русского языка и литературы, лиц им. А.С.Пушкина

«Мы провели свое тестирование, без этого никак. Мы полностью выполнили программу, ту, которая предусмотрена календарным планированием. Мы полностью справились с программой и ее практической частью. Я думаю, что это не скажется никоем образом на их дальнейшую жизни, я так думаю, и даже уверенна в этом».



Национальный экзамен в 2020 году должны были сдавать 17,5 тысяч выпускников. Многие, из них намерены были поступать в зарубежные Вузы, и боялись, что отсутствие БАКА может все усложнить. Но основное зачисление в институты Европы и России, куда чаще всего уезжают учиться наши студенты, прошло еще в феврале текущего года. А для наших университетов будет достаточно среднего бала за три последних года обучения.



ЛЮБОВЬ ИВАСЮК, заместитель директора лицея им. А.С.Пушкина

«В этих очень сложных и не простых условиях, данное решение было вполне целесообразным и то, что оценки будут выставлены как средняя годовая за все три года – это тоже очень правильное и четкое решение».



Казалось бы, выпускникам остается только радоваться и думать о беззаботном лете. Но убирать книги в сторону, по их словам, пока рано. Ведь будущие студенты не уверены, что теперь им не придется сдавать вступительные экзамены. И поэтому учеба для них еще не закончена.



ДАНИИЛ ГАНЖА, выпускник

«В целом для меня, это радостная новость для меня, но я уверен, что будут вступительные экзамены и как никак готовится нужно. Книжку не стоит выкидывать через окно, надо стараться. Я решил поступать, туда куда у меня наверное не хватит оценок, в Медицинский Университет. Хочу поступить на патологоанатома или на суд мед эксперта».



Дмитрий Козин, выпускник

«Лично для меня, это положительная новость. Но для многих моих одноклассников и знакомых – учащихся 12 классов – это не очень хорошая новость. Потому что они надеялись на повышение своего среднего бала в результате сдачи экзаменов».



Выпускные школьные экзамены — отменены по предложению Минобразования. Уточняем, что правительство одобрило это решение 13 мая. В документе, предложенном парламенту, отмечается, что задолжникам диплом выдан не будет.