



Следующие 10 дней сотрудники Национального инспектората патрулирования усилят свое присутствие на дорогах страны с целью обеспечения безопасности и предотвращения ДТП. Такое решение принято в свете ослабления ограничительных мер, введённых в период Чрезвычайного Положения.



Будут проверяться водители на предмет несоблюдения правил дорожного движения и уклонения от уплаты штрафов. Национальному инспекторату патрулирования в этом поможет полицейская бригада специального назначения «Fulger».



ДАНИЕЛЬ МАЗЕПА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НИП

Все операции, которые обычно патрульная полиция проводит спонтанно, сейчас объединены в одну: сирена, пешеход, мотоциклист, белые ночи, радар, скорость. Мы будем присутствовать везде, и стараться предупреждать возможные инциденты. Это наша конечная цель».



Усиленное присутствие сотрудников полиции на дорогах страны наблюдается уже сегодня и уже выявлены первые нарушители. Этот молодой человек сел за руль мотоцикла без прав. Теперь ему грозит штраф до 3 тысяч леев, а его мотоцикл отправился на штрафстоянку.



«У меня есть все документы, кроме водительских прав. Я уже сдал экзамен, но понимаю, что нарушил закон».



Об итогах специальной операции руководство Национального инспектората патрулировании расскажет общественности по её завершению.