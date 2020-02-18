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Минздрав: 143 новых случая заражения COVID-19


За последние сутки было зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Количество зараженных составило 6847 человек.

Число полностью вылечившихся достигло 3369 человек.

Зарегистрировано 237 смертельных исходов.


Опубликовано: 18:07 22/05/2020

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