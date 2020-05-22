30 дней предварительного ареста Плахотнюку
Суд Чеканского сектора столицы удовлетворил запрос прокуроров и выдал ордер на предварительный арест беглого олигарха Владимира Плахотнюка сроком на 30 дней. Экс-председатель ДПМ фигурирует в расследовании «кражи миллиарда».
ВИКТОРИЯ ПАРФЕНТИЕ, РЕПОРТЕР ACCENTTV
«Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выиграла суд и получила ордер на 30-дневный предварительный арест Владимира Плахотнюка. Также будет запрошена экстрадиция экс-лидера ДПМ из США. Плахотнюк фигурирует в деле «кражи миллиарда», его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег в особо крупных размерах и организации ОПГ. По двум из трёх статей обвинения, Плахотнюку грозит до 15 лет тюрьмы, и они квалифицированы прокурорами как тяжкие».
«Этим решением выдается судебный ордер обязательного характера, обвиняемый должен быть ознакомлен с его содержанием по задержанию. Владимира Плахотнюка должны поместить под предварительный арест в пенитенциарное учреждение №13 муниципия Кишинёв».
ДМИТРИЙ РЭЙЛЯНУ, ПРОКУРОР
«Сейчас все будет зависеть от органов правопорядка страны, где находится Плахотнюк. Его уже объявили в международный розыск, далее будет устанавливаться его местонахождение и организация его экстрадиции в Молдову».
Решение суда столичного сектора Чеканы может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение трёх дней после вынесения.
Опубликовано: 18:07 22/05/2020