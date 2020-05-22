В первый день периода записи детей в первый класс было подано около 3 700 заявлений. Процесс проходил в режиме онлайн с помощью платформы “escoala.chisinau.md”.



Напомним, что в этом году запись детей в первый класс будет проходить в два этапа: с 21 мая по 19 июня и с 22 июня по 28 августа. На первом этапе будут обрабатываться заявления и документы, необходимые для зачисления детей, которые достигли или достигнут 7-летнего возраста до начала учебного процесса в первый класс учебного учреждения в зависимости от места жительства. А во втором этапе будут заполняться оставшиеся свободные места.

Все заявления будут рассматриваться в порядке их поступления.



Стоит отметить, что родители заполняют заявления о записи ребенка в первый класс. Руководство школ может попросить повторно предоставить те или иные документы, если представленные документы не выглядят соответствующим образом или если родитель не приложил все необходимые документы. Учреждения будут принимать решения о зачислении детей в конце каждого объявленного этапа.



Окончательный список детей, зачисленных в первый класс, будет утверждён приказом директора учреждения и опубликован 28 августа. Получить подробную информацию родители могут, позвонив в колл-центр: (022) 20-16-09.