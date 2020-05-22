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Динарь Кожокару: На недополученную в бюджет сумму местные власти могли бы установить 100 игровых площадок


Муниципальный совет Кишинева внес 21 мая изменения в ставки местных налогов. Для экономических агентов трех сфер столичной деятельности налог был повышен, для остальных остался неизменным.

Совет утвердил проект решения, предусматривающий освобождение от местных сборов для рынков и компаний в области HoReCa. Такое решение советников направлено на помощь предприятиям, которые понесли убытки в период эпидемии коронавируса нового типа.

Для гостиничного бизнеса налог снижен с 5% до 3%.

Было принято решение вернуться к оплате в размере 700 леев за размещение квадратного метра рекламы на билбордах. До принятого решения, сумма за 1 м² составляла 1200 леев.

Отменен налог для ряда экономических агентов, работающих на рынках.

Согласно представленной на совете информации, в результате изменений, муниципальный бюджет недополучит 30 млн леев. Вице-председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Динарь Кожокару считает, что на недополученную сумму местные власти могли бы оснастить необходимым оборудованием 20 дошкольных учебных заведений, либо установить 100 игровых площадок.

Для экономических агентов, торгующих табачными изделиями, а также алкоголем, сумма сборов увеличена.

Торговые точки, продающие сигареты, будут платить 50 000 леев с каждого кассового аппарата (вместо 20 000 леев).

Кроме того, по предложению Кожокару, для магазинов, которые работали в период карантина и продолжают работать сейчас, а также площадь которых больше 200 м², налог увеличен на 20%.

В примэрии отметили, что меры по увеличению некоторых сборов лишь на четверть компенсируют потери от вынужденной отмены либо сокращения местных налогов и сборов.


Опубликовано: 16:25 22/05/2020

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