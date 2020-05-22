Зинаида Гречаный распорядилась об установлении режима самоизоляции для депутатов
Председатель Парламента, председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный подписала сегодня распоряжение об установлении режима самоизоляции депутатов Парламента с 22 мая 2020 года до представления отрицательных результатов теста на COVID-19.
«В соответствии с документом , депутаты обязаны обеспечить соблюдение режима самоизоляции под свою ответственность и представить результаты проведенного тестирования.
Решение было принято после того, как у одного из депутатов был получен положительный результат на коронавирус, о чем заявил на пленарном заседании председатель Демократической партии Молдовы Димитру Дьяков.
По моей рекомендации, тестирование депутатов будет осуществляться из личных ресурсов парламентариев», – сообщила Зинаида Гречаный.
«В соответствии с документом , депутаты обязаны обеспечить соблюдение режима самоизоляции под свою ответственность и представить результаты проведенного тестирования.
Решение было принято после того, как у одного из депутатов был получен положительный результат на коронавирус, о чем заявил на пленарном заседании председатель Демократической партии Молдовы Димитру Дьяков.
По моей рекомендации, тестирование депутатов будет осуществляться из личных ресурсов парламентариев», – сообщила Зинаида Гречаный.
Опубликовано: 15:34 22/05/2020
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