Председатель Парламента, председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный подписала сегодня распоряжение об установлении режима самоизоляции депутатов Парламента с 22 мая 2020 года до представления отрицательных результатов теста на COVID-19.



«В соответствии с документом , депутаты обязаны обеспечить соблюдение режима самоизоляции под свою ответственность и представить результаты проведенного тестирования.



Решение было принято после того, как у одного из депутатов был получен положительный результат на коронавирус, о чем заявил на пленарном заседании председатель Демократической партии Молдовы Димитру Дьяков.



По моей рекомендации, тестирование депутатов будет осуществляться из личных ресурсов парламентариев», – сообщила Зинаида Гречаный.