Премьер-министр Молдовы Ион Кику жестко ответил румынскому парламентарию Зигфриду Мурешану. В социальной сети глава молдавского кабмина написал:



- Смотрю на этих румынских ребят, ошивающихся в европейских структурах и пытающихся «патронировать» нас… Потерянные, ничего в жизни и своей стране не реализовавшие, способные только «мячи подносить»… Что ты сделал в своей стране, которая воет от коррупции в Европе? Только в уезде Сучава вполовину заболевших, зафиксированных в моей стране. И медиков примерно столько же. В молдавских уездах 40% от всего количества умерших во всей Румынии. И в два раза больше умерших молдаван на правом берегу Прута, чем на левом, хотя количество населения равное. Для нас очень важно мнение наших граждан о работе правительства. И только критика молдаван для нас важна. Концентрированные атаки отдельных личностей, с претензией адвокатов Молдовы, могут впечатлить только их хозяев. Меня – нет, - написал Кику.



Уточним, что европарламентарий Мурешан раскритиковал правительство Кику, заявив, правительство не справилось с кризисом COVID-19.