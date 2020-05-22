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В Пакистане разбился пассажирский самолет. На борту находилось 90 человек


В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на местные СМИ.

Самолет совершал перелет из Лахора в Карачи. По данным источника, на борту находилось 90 человек.

Местные жители сообщают, что самолет упал на жилые дома.


Опубликовано: 14:01 22/05/2020

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