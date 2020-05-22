В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на местные СМИ.



Самолет совершал перелет из Лахора в Карачи. По данным источника, на борту находилось 90 человек.



Местные жители сообщают, что самолет упал на жилые дома.