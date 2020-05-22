Генеральный примар столицы Ион Чебан и вице-примар Виктор Киронда представили сегодня концепцию регламента по расположению рекламы на улицах муниципия.



Так, согласно этому документу, в плане размещения уличной рекламы Кишинев будет разделен на три зоны – центральную, ограниченную и открытую. В центральной зоне установка рекламных конструкций будет практически полностью запрещена, в ограниченной – ее количество и расположение будет строго определенным. Третья зона будет самой “либеральной”, но расположение в ней рекламных устройств будет также регламентироваться.



– Ни для кого не секрет, что Кишинев наводнен хаотично установленными рекламными панно. Только в период с декабря по март мы демонтировали более 600 незаконных устройств различных размеров. Но в городе еще много двух- и трехэтажных конструкций, в том числе на перекрестках. Столица не должна так выглядеть. Представляемый нами регламент предусматривает практически полное отсутствие рекламы в центре города. Будут контролироваться и фасады зданий. В историческом центре Кишинева больших рекламных панно не должно быть вообще, – заявил примар.



По словам вице-примара Виктора Киронды, в разработке регламента приняли участие эксперты в области архитектуры, дизайна и рекламы как работающие в примарии, так и из гражданского общества.



– Помимо зон, регламент устанавливает правила по внешнему виду, типу рекламных устройств, допускаемых к размещению в той или иной зоне, а также другие параметры. Кроме того, регламент поощряет внедрение современных технологий в данной области, – рассказал он.