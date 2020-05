Igor Dodon a făcut un tur online prin Reședința de la Condrița, în cadrul emisiunii „Președintele Răspunde”. Șeful statului a arătat livada cu cireșe, sera, în care prima doamnă, Galina Dodon, crește castraveți, și a trecut pe la cotețul cu păsări.



„Iată sunt curcani, am înțeles că sunt iubitori de aruncat curcani peste gardul președinției, iată atunci, când o să-i aducem la nr 13 sau la CNA, o să avem grijă să le aducem câte un curcan copt, sau prăjit”, a spus Igor Dodon.



Șeful statului a mai povestit că în gospodărie sunt 14 stupi de albine.



“Colectăm anual câte 200 kg de miere. Nu mâncăm atâta miere, o dăruim, inclusiv la Ambasadori le-am dat câte un borcan de miere”, a povestit președintele.



Igor Dodon a arătat grădina, unde soția sa, Galina, a sădit legume, și a gustat din castraveții, crescuți în seră. “Sera, ideea tot este a soției. Avem irigare artificială cu picurare. Așa, gospodărește. Nu costă mult, să nu fie întrebări amuș, cât costă și eu cred că fiecare om gospodar poate să își facă o seră de tipul acesta”, a mai spus Dodon.



Președintele a povestit și din istoria Reședinței de la Condrița, care a fost construită în anii 70 ai sec trecut.



“O reparație mai capitală a fost făcută când președinte era dl Voronin. După 2009, aproape că totul a fost lăsat de izbeliște, nu se ocupa nimeni de nimic. Când am fost ales președinte am făcut ordine. De la bugetul de stat nu au fost investiții majore, dar ca orice gospodar am făcut să fie regulă”, a spus Igor Dodon.



Totodată, șeful statului a povestit că în fiecare an, de Crăciun, copii din familii nevoiașe au parte de o excursie, organizată de președinte la Reședința de la Condrița.