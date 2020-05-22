Согласно отчету, представленному минздравом, 3369 из 6704 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус нового типа, выздоровели.



В настоящий момент в Молдове активными считаются 3101 случаев COVID-19, из которых 266 человек находятся в тяжелом состоянии.



Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 234 человека. Наиболее пострадавшими регионами являются Сорокский, Штефан-Водский, Глодянский, Единецкий, Кагульский районы и Кишинев.