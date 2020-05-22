Депутат ПСРМ Василий Боля намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с жалобой на парламентария Юрия Реницэ, которого обвиняет в клевете. Об этом Василий Боля сообщил во время брифинга.



“Ранее он заявлял о том, что якобы я получал некие займы, которые пожертвовал затем на кампанию по выборам президента 2016 года, в пользу кандидата Игоря Додона. Это является ложью. 15 мая я обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой предоставить официальную информацию о том, делал ли я в ходе предвыборной кампании 2016 года пожертвования в поддержку Игоря Додона. В ответе ЦИК говорится, что в финансовых отчетах избирательной кампании по выборам Президента Республики Молдова в 2016 году я, как донор, не числюсь”, – сказал Василий Боля.



Депутат отметил, что положения статьи 311 Уголовного кодекса предусматривают за клевету и ложные обвинения наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет.



“Очевидно, что я был не единственным, кто подвергся атаке со стороны этого человека. Но я надеюсь, что другие мои коллеги, которые также были ложно обвинены, обратятся с запросами для того, чтобы он был привлечен к ответственности в соответствии с законом”, – заключил Василий Боля.