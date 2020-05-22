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Влад Батрынча: Мафию Плахотнюка-Канду-Шора снова поймали на лжи и фальшивках


Исполнительный секретарь Партии социалистов, депутат ПСРМ Влад Батрынча продемонстрировал, какими грязными методами пользуются представители группы Канду-Шора для того, чтобы “скупать” народных избранников других партий:

“Мафию Плахотнюка-Канду-Шора снова поймали на лжи и фальшивках. Вот обращение, написанное собственноручно Анастасией Слободенюк, местным советником из Михулень, Слобозия.

Она подтверждает, что остается членом ПСРМ. Местный избранник объясняет, как с помощью лжи ее заставили подписать декларацию о присоединении к группе Про-Молдова, даже без того, чтобы прочитать, что написано на листе бумаги. ПСРМ осуждает действия политической коррупции, скупку местных избранников у других партий, а также депутатов, с целью перехода в политическую группу Канду-Шор, которая фактически является мафией Плахотнюка.

Мы знаем, что помимо методов манипуляции, широко применяется шантаж, взяточничество, суммы которого трудно даже представить простым гражданам. Мы надеемся, что правоохранительные органы положат конец этой незаконной практике мафии, которая хочет снова захватить Молдову.

Бандиты спешат купить как можно больше депутатов, примаров и советников, чтобы потом шантажировать власть, чтобы избавиться от дел по краже миллиарда и незаконной концессии Кишиневского международного аэропорта. Мы уверены, что закон и справедливость восторжествуют!”, – написал Влад Батрынча в социальной сети.


Опубликовано: 11:43 22/05/2020

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