Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Стало известно, кто следит за судьями и подкупает советников и мэров от ДПМ
 

Игорь Додон о дате выборов президента: Мы должны дать ясный сигнал - нынешняя власть не собирается продлевать мандат президента


Игорь Додон считает, что назначение даты президентских выборов является ясным сигналом того, что власти не собираются продлевать мандат главы государства. Парламент назначил выборы на 1 ноября по предложению президента.

- Это важное решение, потому что мы должны дать ясный сигнал - нынешнее руководство не намерено продлевать мандат президента, - сказал Додон.

Глава государства объяснил, что если бы выборы были назначены на 25 октября, то период избирательной кампании пришелся бы на август. Также, согласно закону, выборы могли быть назначены и на 22 ноября.

- Понимаем, что существует риск того, что осенью может начаться новый вал COVID-19. Поэтому мы решили организовать их 1 ноября и очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит проведение выборов в этот день, - сказал президент.

Глава государства добавил: если парламент примет решение о введении чрезвычайного положения, тогда, согласно Конституции, все виды выборов переносятся.

- Но я очень надеюсь, что выборы состояться осенью, - сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 11:39 22/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон разъяснил причину назначения президентских выборов на 1 ноября ...
  • Глава государства: Президентские выборы состоятся осенью
  • Глава государства: Предлагаю парламенту назначить дату проведения президент ...
  • ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА МОЛДОВЫ МОГУТ ПРОЙТИ 1 НОЯБРЯ
  • Игорь Додон назвал дату проведения местных выборов







    • Все новости

    Зинаида Гречаный распорядилась об установлении режима самоизоляции для депутатов
    Премьер Ион Кику жестко ответил румынскому европарламентарию Зигфриду Мурешану
    В Пакистане разбился пассажирский самолет. На борту находилось 90 человек
    Ион Чебан: В историческом центре Кишинева больших рекламных панно не должно быть
    Более 50% граждан, инфицированных COVID-19, выздоровели
    Василий Боля требует привлечь Юрия Реницэ к уголовной ответственности за клевету
    Влад Батрынча: Мафию Плахотнюка-Канду-Шора снова поймали на лжи и фальшивках
    Игорь Додон о дате выборов президента: Мы должны дать ясный сигнал - нынешняя власть не собирается продлевать мандат президента
    Стало известно, кто следит за судьями и подкупает советников и мэров от ДПМ
    Президент Игорь Додон: Санду и Нэстасе подыгрывают Плахотнюку
    Сторонник Ренато Усатого, вызывавший на спарринг президента Игоря Додона, попался на торговле наркотиками
    Богдан Цырдя: «Когда криминал проникает во власть и силовые структуры, с этим надо что-то делать»
    Игорь Додон: Решение КС от 21 мая подтверждает, что Майя Санду действовала неконституционно
    Глава государства поздравил верующих с Перенесением Мощей Святого Николая
    Минздрав: 151 новый случая заражения коронавирусом нового типа
    Богдан Цырдя задал четыре вопроса лидеру ПДС Майе Санду
    Политолог: «Сегодня Влад Батрынча отправил в нокаут депутата Юрия Реницэ!»
    Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым (ВИДЕО)
    Генпримар осадил мунсоветников от ПДС: Критику необходимо подкреплять фактами
    Правительство Майи Санду нарушило Конституцию, создав комиссию по отбору генпрокурора
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV