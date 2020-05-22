Игорь Додон о дате выборов президента: Мы должны дать ясный сигнал - нынешняя власть не собирается продлевать мандат президента
Игорь Додон считает, что назначение даты президентских выборов является ясным сигналом того, что власти не собираются продлевать мандат главы государства. Парламент назначил выборы на 1 ноября по предложению президента.
- Это важное решение, потому что мы должны дать ясный сигнал - нынешнее руководство не намерено продлевать мандат президента, - сказал Додон.
Глава государства объяснил, что если бы выборы были назначены на 25 октября, то период избирательной кампании пришелся бы на август. Также, согласно закону, выборы могли быть назначены и на 22 ноября.
- Понимаем, что существует риск того, что осенью может начаться новый вал COVID-19. Поэтому мы решили организовать их 1 ноября и очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит проведение выборов в этот день, - сказал президент.
Глава государства добавил: если парламент примет решение о введении чрезвычайного положения, тогда, согласно Конституции, все виды выборов переносятся.
- Но я очень надеюсь, что выборы состояться осенью, - сказал Игорь Додон.
- Это важное решение, потому что мы должны дать ясный сигнал - нынешнее руководство не намерено продлевать мандат президента, - сказал Додон.
Глава государства объяснил, что если бы выборы были назначены на 25 октября, то период избирательной кампании пришелся бы на август. Также, согласно закону, выборы могли быть назначены и на 22 ноября.
- Понимаем, что существует риск того, что осенью может начаться новый вал COVID-19. Поэтому мы решили организовать их 1 ноября и очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит проведение выборов в этот день, - сказал президент.
Глава государства добавил: если парламент примет решение о введении чрезвычайного положения, тогда, согласно Конституции, все виды выборов переносятся.
- Но я очень надеюсь, что выборы состояться осенью, - сказал Игорь Додон.
Опубликовано: 11:39 22/05/2020
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