Игорь Додон считает, что назначение даты президентских выборов является ясным сигналом того, что власти не собираются продлевать мандат главы государства. Парламент назначил выборы на 1 ноября по предложению президента.



- Это важное решение, потому что мы должны дать ясный сигнал - нынешнее руководство не намерено продлевать мандат президента, - сказал Додон.



Глава государства объяснил, что если бы выборы были назначены на 25 октября, то период избирательной кампании пришелся бы на август. Также, согласно закону, выборы могли быть назначены и на 22 ноября.



- Понимаем, что существует риск того, что осенью может начаться новый вал COVID-19. Поэтому мы решили организовать их 1 ноября и очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит проведение выборов в этот день, - сказал президент.



Глава государства добавил: если парламент примет решение о введении чрезвычайного положения, тогда, согласно Конституции, все виды выборов переносятся.



- Но я очень надеюсь, что выборы состояться осенью, - сказал Игорь Додон.