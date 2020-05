Șeful statului, Igor Dodon, a declarat că stabilirea pe 1 noiembrie a datei alegerilor prezidențiale este un semnal clar de autorități că nu are de gând să prelungească mandatul președintelui.



Parlamentul Republicii Moldova a hotărât că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie. Decizia a fost luată la propunerea președintelui Igor Dodon.



”Este o decizie importantă, deoarece noi trebuie să dăm un semnal clar: actuala conducere nu are de gând să prelungească mandatul președintelui”, a spus Dodon.



Președintele a explicat că dacă scrutinul era stabilit pentru data de 25 octombrie, atunci perioada electorală trebuia să înceapă în luna august. De asemenea, potrivit legii, alegerile puteau fi stabilite și pe 22 noiembrie.



”Înțelegem că există riscul ca la toamnă să fie înregistrat un nou val de infectări cu COVID-19. De aceea noi am decis să le organizăm pe 1 noiembrie și sper foarte mult că situația epidemiologică va permite organizarea și desfășurarea alegerilor la această dată”, a spus președintele.



Șeful statului a adăugat că dacă Parlamentul va institui situația de urgență atunci, potrivit Constituției, toate alegerile se anulează sau se amână.



”Dar sper foarte mult că scrutinul va avea loc în toamnă”, a subliniat Igor Dodon.