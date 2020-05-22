Человеком, который организует подкуп советников и мэров от Демпартии, является Вячеслав Чебан – бывший заместитель министра внутренних дел. Об этом сообщается в расследовании, опубликованном на телеграм-канале „Lustrația”.



Согласно авторам расследования, основная цель Чебана – переманить членов ДПМ в партию «Шор».



- В этой миссии ему помогает бывший сотрудник и подчиненный Петру Быркэ, который был замечен в населенных пунктах на севере и юге страны. При общении с местными избранниками они предлагают гранты, финансовые вознаграждения и др. Также они сотрудничают с перебежчиками из ДПМ, чтобы убедить представителей местных властей вступить в партию «Шор». Таким примером является Елена Бакалу, которая проинформировала рекрутеров о местных избранниках в южном регионе страны, - указывается в расследовании.



В то же время, утверждают авторы, Вячеслав Чебан занимается и незаконной слежкой за представителями судебной системы.



- По нашим данным группа, возглавляемая Чебаном, незаконно следит за председателем Апелляционного суда Кагула и секретарем ЦИК. Одним их тех, кто незаконно следил, является бывший сотрудник МВД Михаил Фрунзэ, - указывается в расследовании.



Вячеслав Чебан работал в службе безопасности формирования «Наша партия» Ренато Усатого и ушел оттуда, потому что «лидер партии не выполнил свои обещания». Однако связи с мэром Бельц бывший высокопоставленный полицейский не прервал и продолжает поставлять ему секретную информацию.



На телеграм-канале „Lustrația” указывается, что Чебан сейчас работает в структурах партии «Шор», получая ежемесячно 20 тыс. долларов США. Авторы канала напомнили и о смутном прошлом Чебана: в 2017 году его задержали за вымогательство 60 тыс. евро. В 2015 году, будучи главой департамента пенитенциарных учреждений, он был снят на видео во время разговора с адвокатом Анной Урсаки, сообщая ей конфиденциальную информацию. А 2013 году группа ветеранов МВД написала открытое письмо генеральному прокурору, в котором обвинила Чебана в регулярном получении мзды от подчиненных.