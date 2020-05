Președintele Igor Dodon susține că știa că este filmat atunci când mergea la întrevederile cu fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Șeful statului a declarat, în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde”, că înregistrările video trucate, care sunt lansate în aceste zile în spațiul mediatic, au scopul de a-l destabiliza moral și de a-l determina să nu mai candideze la un mandat de președinte al Republicii Moldova.



”Scopul este să mă destabilizeze psihologic, ca eu să cedez. Cu cât sunt mai aproape sunt alegerile, cu atât mai multe atacuri sunt în adresa mea personală. Cu toate că eu nu am anunțat că voi participa, dar toți înțeleg că în eventualitatea participării mele la alegerile prezidențiale am cele mai bune șanse. De acea au început să mă atace”, a declarat Dodon.



Potrivit președintelui, aceste atacuri vin partea oponenților politici care speră că îi vor fi concurenți la următoarele alegeri prezidențiale, dar și Vladimir Plahotniuc, care vrea să se răzbune pentru că a fost debarcat de la guvernare.



”Mă atacă foarte dur și Plahotniuc care, datorită acțiunilor pe care noi le-am întreprins anul trecut, a fost nevoit să fugă din Moldova și încearcă să plaseze diferite secvențe pe care le-a filmat pe ascuns și pe care știam că le filma”, a spus Igor Dodon.



Președintele a reiterat că și-a asumat o această povară conștient, iar toate încercările lui Plahotniuc de a-l denigra nu vor avea niciun efect.



”Primesc mesaje de tot felul, că dacă nu mă opresc am să primesc nu știu ce, așa a fost și anul trecut. Anul trecut am dat dovadă de caracter și am mers până la capă și în acst an tot voi da dovadă de caracter și vom merge până la capăt”, a menționat șeful statului.



Igor Dodon susține că cei care îl atacă și îi cer acum demisia sunt conservele oligarhice ale lui Plahotniuc, care încep să se dea de gol: Andrian Candu, Partidul Șor, Iurie Reniță, Renato Usatîi.



”Vedeți, toată banda e clară. Acestea sunt păpușile lui Plahotniuc, conservele oligarhice. Șor, Candu în Parlament, balabolul în afara Parlamentului și are câteva conserve în tabăra unioniștilor de-alde Reniță, care fac același joc”, a spus președintele.