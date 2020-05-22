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Президент Игорь Додон: Санду и Нэстасе подыгрывают Плахотнюку


Президент Игорь Додон заявил в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает» о том, что партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе подыгрывают беглому олигарху Плахотнюку.

По словам главы государства, правые силы действуют по тому же сценарию, который Плахотнюк использовал год назад, дискредитируя ПДС и Платформу ДА. Игорь Додон считает, что требование правых отстранить президента страны появилось в контексте избирательной кампании и управляется Плахотнюком.

- Любая подобная процедура не имеет никаких шансов. Такие комиссии уже были. Напомню, что и Плахотнюк создавал комиссию по «Open Dialog» против Майи Санду. Вижу, что правый лагерь поступает точно также, создавая подобные комиссии. Вы разве не понимаете, что подыгрываете Плахотнюку? Вы действуете по его сценарию. Не хочу верить, что люди Нэстасе в прямом контакте с Плахотнюком, но вы делаете именно то, чего он хочет. Какой смысл требовать отставки президента, если спустя 5 месяцев президентские выборы? – сказал Додон.

Глава государства заявил, что не подаст в отставку, а решение об участии или неучастии в выборах примет спустя три месяца.

- Могу вас заверить, что решение об участии или не участии будет принято в сентябре, потому что сейчас много проблем. Я езжу по районам, где люди просят о поддержке сельского хозяйства, спрашивают о зарплатах, пенсиях. Не до выборов мне сегодня, и, думаю, что и людей сейчас выборы не интересуют, - сказал Игорь Додон.

Выборы президента Молдовы запланированы на 1 ноября 2020 года.


Опубликовано: 11:07 22/05/2020

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