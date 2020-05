La sugestia președintelui Igor Dodon, următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc la data de 1 noiembrie a acestui an. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi prin voturile majorității membrilor parlamentului. Cu toate acestea, de la o simplă chestiune tehnică - stabilirea datei pentru alegerile prezidențiale s-a ajuns până la o cerere pentru demisia șefului statului și o raportare a faptului că se va depune o plângere la Procuratura Generală pentru contrabandă cu țigări. Detalii, în următorul nostru reportaj.



În cadrul discuției despre proiectul privind stabilirea datei pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, trei deputați simultan - Marina Tauber, Lilian Carp și Iurie Reniță - au cerut de la tribuna centrală a parlamentului, demisia șefului statului. În același timp, opoziția l-a acuzat pe Igor Dodon de toate păcatele existente. La rândul său, vicespeakerul parlamentului, deputatul socialist, Vlad Batrîncea, tot de la tribuna centrală a pus toate punctele pe „i”. În replică, lui Reniță care a declarat că nu îl consideră pe Igor Dodon președinte, Batrîncea i-a reamintit fostului diplomat că pentru el singurul șef de stat era Vladimir Plahotniuc, cu care erau angajați în activități ilegale.



VLAD BATRÎNCEA, VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI RM, DEPUTAT PSRM

“Noi înțelegem de ce nu vă este președinte, că președintele dumneavoastră domnule Reniță este Plahotniuc. Prin cine a putut Plahotniuc transmite de peste ocean această informație? Printr-o persoană de încredere. D-nule Reniță, mâine fiți atent la interpelarea care o fac la adresa Procuraturii Generale. Să explicați cât de bine s-au vândut țigările în România. Și cum dumneavoastră în poziția de ambasador al lui Plahotniuc în România, ați fost om de legătură la contrabandă. ”



Este de remarcat faptul că legătura dintre Reniță și Plahotniuc a fost confirmată și de șeful Partidului Democrat, Pavel Filip, care cunoaște bine „semnătura ” lui Plahotniuc.



PAVEL FILIP, PREȘEDINTELE PDM

„Eu înțeleg domnule Reniță și vă mulțumesc pentru mesajul care l-ați transmis de la ex -președintele Partidului Democrat. Probabil a fost transmis împreună cu video.”



Deputatul socialist a explicat și cererea urgentă de demisie a președintelui, prezentată de deputatul din fracțiunea ȘOR, Marina Tauber. ” Toate acestea s-au făcut în încercarea de a salva afacerile foarte profitabile, dar ilegale ale șefului partidului lor, IlanȘor, precum și însuși pe Șor” a menționat socialistul.



VLAD BATRÎNCEA, VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI RM, DEPUTAT PSRM

“Cine s-a mai înscris cu luare de cuvânt? Evident că Fracțiunea „Șor”. De ce? Pentru că luni procurorul general a ieșit și a dat nume, printre care figurează și persoana direct implicată în furturi bancare și în concensiunea aeroportului internațional, o întreprindere profitabilă care aducea statului milioane de euro.”



De asemenea, vicepreședintele s-a adresat și lui Lillian Carp, amintind că pe tot parcursul regimului Plahotniuc, nimeni nu l-a văzut pe fostul liberal ca un apărător aprins al adevărului și al dreptății.



VLAD BATRÎNCEA, VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI RM, DEPUTAT PSRM

“Domnule Carp, dumneavoastră așa de frumos bateți în președintele Dodon, înțeleg. Da câți ani ați stat lângă Mihai Ghimpu și ați tăcut. Niciodată nu am văzut aceste discursuri înflăcărate în toate acele 3,4 alianțe când ați făcut parte din guvernare. Acum poți vorbi, dar poți vorbi iarăși nu despre Plahotniuc.”



În urma disputelor îndelungate, decizia de a stabili data alegerilor prezidențiale la 1 noiembrie 2020, a fost luată de majoritatea deputaților prezenți. În acest sens, campania electorală va începe la 1 octombrie 2020.