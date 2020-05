În acestă săptămână, pe lista regiunilor țării vizitate de șeful statului s-a numărat și raionul Glodeni. Președintele a abordat diferite subiecte legate de dezvoltarea regiunii, inclusiv situația epidemiologică. La ce capitol locuitorii raionului au înregistrat progrese, dar și unde mai este de lucru, aflați în continuare.



Șeful statului a aflat, de asemenea, mai multe informații despre activitatea a două întreprinderi agricole din raionul Glodeni. În timpul apropiat, administrația prezidențială în comun cu Guvernul Republicii Moldova, va face public un pachet de măsuri pentru susținerea sectorului real al economiei, în care o atenție deosebită va fi acordată agriculturii.



IGOR DODON, PREȘEDINTE RM

“Vreau să vă spun că semănăturile de toamnă din grupa întâi la nord sunt mai bune, decât la sud. Iată și în Drochia, Glodeni am văzut că datorită ploilor în agricultură situația este mai bună”.



În cadrul vizitei de lucru, Igor Dodon s-a familiarizat cu situația epidemiologică din spitalului raional din regiune. Până nu demult, raionul Glodeni a fost unul dintre cele mai mari focare de răspândire a coronavirusului, însă medicii au reușit să învingă în lupta cu infecția Covid-19.



IGOR DODON, PREȘEDINTE RM

Știm că aici am avut un focar ceva timp în urmă. De aceia am mers și în spitalul raional pentru a discuta cu medicii să vedem care este situația la capitolul dotări cu echipamente, medicamente. Există o problemă practic în toate raioanele în privința cadrelor.



În acest sens, președintele a menționat că va lansa o inițiativă de majorare esențială a finanțării sistemului de sănătate, inclusiv sub formă de creștere a salariilor.