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Правительство Майи Санду нарушило Конституцию, создав комиссию по отбору генпрокурора
 

Еще один депутат призвал Реницэ к ответственности



За клевету и ложные обвинения обратиться в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности депутата Юрия Реницэ готов ещё один парламентарий – это социалист Василий Боля. Он напомнил, что Реницэ делал лживые заявления в парламенте, что, социалист, якобы, брал кредиты и финансировал компанию по президентским выборам 2016 года.

Василий Боля 15 мая направил депутатский запрос в Центральную избирательную комиссию, для того, чтобы ЦИК дала официальную информацию, делал ли он финансовые пожертвования в качестве депутата или простого гражданина для поддержки избирательной кампании Игоря Додона. 19 мая пришёл официальный ответ - Василий Боля не входил в число тех, кто жертвовал средства на предвыборную кампанию.

ВАСИЛИЙ БОЛЯ – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ
«Это доказательство лжи и манипуляции данного индивида. Теперь, когда у меня есть все доказательства и квалификация уголовного преступления, я подам запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы этот «псевдорежиссёр» ответил по закону за то, что написал, пытаясь оклеветать меня и очернить».



Опубликовано: 20:36 21/05/2020




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