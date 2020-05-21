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Парламент: ЧП в системе здравоохранении до 30 июня



Парламент утвердил введение режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения с 16 мая по 30 июня. Помимо мер защиты, решение предусматривает сохранение и расширение льгот и выплат, которые действовали до 15 мая, т.е., в период действия режима ЧП на всей территории страны.

Депутаты проголосовали сразу в двух чтениях за законопроект, предусматривающий поправки к Трудовому кодексу, регулирующие организацию удаленной работы. Также в документе предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 16 тыс. леев всем заразившимся сотрудникам НАОЗ, медучреждений, подразделений, подведомственных МВД, Минобороны, Нацадминистрации пенитенциарных учреждений. Кроме того, медики будут получать оклад в размере ста процентов от ежемесячной заработной платы, а для персонала Центров временного размещения престарелых и инвалидов этот коэффициент составит 50%. До конца режима ЧП в системе здравоохранении сотрудники госпредприятия «Posta Moldovei» продолжат доставлять пенсии на дом.



Опубликовано: 20:35 21/05/2020




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