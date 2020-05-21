



Заочного ареста требуют прокуроры для экс-председателя ДПМ, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Сегодня данный запрос рассматривал суд Чеканского сектора столицы, но решение пока не объявлено. Следующее заседание пройдет завтра. Подробности в материале моих коллег.



Запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам связан с новым обвинением в краже миллиарда, которое выдвинули Плахотнюку 18 мая. Тогда генеральный прокурор страны Александр Стояногло назвал беглого олигарха Плахотнюка главным выгодополучателем «кражи века». Его вызвали повесткой в прокуратуру, а, после того как тот не явился на допрос, прокуроры обратились в суд за ордером на его арест. Обвиняется Плахотнюк в мошенничестве, отмывании денег в особо крупных размерах и организации ОПГ.

ДУМИТРУ РЭЙЛЯНУ, ПРОКУРОР

«Сегодня был рассмотрен запрос прокуроров на выдачу ордера на предварительный арест Владимира Плахотнюка. Ему были предъявлены новые обвинения.



Сторона защиты, в свою очередь, потребовала отложить следственные мероприятия в отношении Плахотнюка на 2-3 недели, чтобы обеспечить присутствие экс-главы демпартии на скамье подсудимых.



ЛУЧИАН РОГАК, АДВОКАТ

«Сегодня решения принято не было, суд решил взять время, чтобы изучить все материалы».



Прокуроры просят у суда ордер на 30-дневный предварительный арест Владимира Плахотнюка. По некоторым статьям обвинения беглому олигарху грозит до 15 лет тюрьмы. Отметим, что это будет второй ордер на арест Плахотнюка. Первый он получил 11 октября 2019 года. Ордер выдали судьи Чеканского сектора столицы по запросу Антикоррупционной прокуратуры, после того как 9 октября Плахотнюк не явился на допрос. Генпрокуратура также направила запрос в США с требованием об экстрадиции Плахотнюка. Обвиняют его не только в финансовом мошенничестве. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Владимира Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.