



Освобождение от местных налогов для бизнеса

Экономические агенты, в том числе представители сектора Horeca, администраторы маршруток и другие, приостановившие свою деятельность в период режима чрезвычайного положения будут освобождены от местных налогов. Такое решение принял сегодня муниципальный совет столицы. На заседании также рассматривался вопрос возобновления проекта «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных зданий и жилых домов в муниципии Кишинев»



От местных налогов не освободят экономических агентов, которые могли вести свою деятельность в период действия ограничительных мер, введённых в целях предупреждения распространения коронавируса нового типа. А вот те, кто вынуждено приостановил свою деятельность, получат послабление.

ДИНАРЬ КОЖОКАРУ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ, КМС

«У нас есть экономические агенты, которые юридически в период пандемии могли работать, но де-факто этого не происходило. Например, те, кто продавал вещи или детские игрушки, физически они могли работать, но никто не покупал такие товары. Нельзя им повышать налог. Также есть экономические агенты, которые занимаются продажей продовольствия, есть магазины, которые подняли цены на 40%. Им нельзя не поднимать налог».



Также сегодня был улучшен и вновь запущен, замороженный на долгое время, проект «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных зданий и жилых домов в муниципии Кишинёв».



СЕРГЕЙ БЕЖЕНАРЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

«После технической экспертизы зданий, были выявлены те, что находятся в плачевном состоянии. Это требует больших и срочных инвестиций. Мы предлагаем, чтобы за 3 года эти здания были обновлены, сэкономив при этом 30-40% расходов». 1:44



Уже объявлен тендер, чтобы выбрать компанию для проектирования. Он завершится через месяц. Сегодня в мунсовете были созданы комиссия по надзору за проектом и комиссия по оценке предложений и отбору победителей. Их членами стали представители примарии и муниципальные советники. Если проект будет реализован успешно, то на втором этапе власти муниципия предложат реабилитацию ещё 18 многоэтажных жилых домов.