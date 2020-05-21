



Очередные президентские выборы пройдут в Молдове 1 ноября. Парламент республики большинством голосов утвердил дату, предложенную Игорем Додоном. Однако простой технический вопрос – установление даты проведения выборов президента – превратился в долгую и горячую дискуссию, а на одного из парламентариев будет подана жалоба в Генпрокуратуру за контрабанду сигарет. Подробности – в нашем следующем материале.



Во время обсуждения проекта о назначении даты президентских выборов 1 ноября, сразу три депутата – Марина Таубер, Лилиан Карп и Юрий Реницэ - вышли к центральной трибуне парламента с требованием об отставке главы государства. При этом, оппозиция обвиняла Игоря Додона во всех смертных грехах. В свою очередь, вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча также воспользовался правом заявления с центральной трибуны и расставил все точки над «i». Отвечая Юрию Реницэ, заявившему, что не считает Игоря Додона президентом, Батрынча напомнил бывшему дипломату, что для него единственный глава государства – беглый олигарх Владимир Плахотнюк, с которым они вместе занимались незаконной деятельностью.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Мы понимаем, почему Игорь Додон для вас не президент, потому что ваш президент – это Плахотнюк. Через кого еще мог Плахотнюк через океан передать эту информацию? Через доверенное лицо. Г-н Реницэ, следите завтра за тем, как я подам запрос в адрес Генпрокуратуры, и будьте готовы объяснить, как успешно продавалась определенная марка сигарет в Румынии. И как вы, с позиции посла Плахотнюка в Румынии были связным по контрабанде».



Стоит отметить, что связь Реницэ с Плахотнюком подтвердил и глава Демпартии Павел Филип, прекрасно знакомый с «почерком» беглого олигарха.



ПАВЕЛ ФИЛИП – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДПМ

«Я понимаю и благодарю вас, г-н Реницэ, за послание, переданное вами от бывшего главы ДПМ. Вероятно, это послание было передано вместе с тем видео».



Бета: Объяснил депутат-социалист и настоятельное требование отставки президента, выдвинутое депутатом от фракции «ШОР» Мариной Таубер, попыткой спасти очень прибыльный, но незаконный бизнес главы их партии Илана Шора, также, как и самого Шора.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Посмотрим, кто еще выступил с декларацией? Конечно, фракция «ШОР». Почему? Потому что в понедельник, генпрокурор перечислил имена виновных в «краже века», среди которых фигурирует и Илан Шор в качестве прямого участника, причем, не только в банковское мошенничество, но и в незаконную концессию Международного кишиневского аэропорта – некогда прибыльного предприятия, приносившего государству доходы в миллионы евро».



Также, вице-спикер обратился и к Лилиану Карпу, напомнив, что на протяжении всего режима Плахотнюка, никто не видел бывшего либерала столь ярым защитником правды и справедливости.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Г-н Карп, вы так рьяно бьете в президента Додона, я понимаю. Но сколько лет вы были рядом с Михаем Гимпу и молчали. Никогда я не видел вас, выступающего с такими зажигательными речами, когда вы входили в различные составы Альянса за евроинтеграцию. А сейчас вы можете говорить, но можете говорить не о Плахотнюке».



В результате долгих споров, решение о назначении даты президентских выборов 1 ноября 2020 года, было принято большинством присутствующих депутатов.