



Александр Стояногло остается в должности генерального прокурора Республики Молдова. Об этом сообщила председатель Конституционного Суда Домника Маноле после рассмотрения ходатайства депутатов PRO-MOLDOVA. Они просили объявить неконституционными несколько статей Закона о прокуратуре.



Судьи Конституционного суда сегодня 21 мая рассмотрели обращение депутатов группы «Pro-Moldova» относительно законности назначения и.о. Генерального прокурора, а также об организации конкурса по отбору генерального прокурора. КС посчитал, что решение правительства Майи Санду о создании правительственной комиссии по отбору кандидатов на должность генпрокурора – противоречит конституции и подрывает роль Высшего совета прокуроров. Равно, как и попытка Майи Санду самостоятельно назначить генпрокурора путём взятия на себя ответственности перед парламентом – это тоже противоречит Конституции - политический госорган не может вмешиваться в дела независимых госструктур.



ДОМНИКА МАНОЛЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС

«Суд посчитал, что вмешательство комиссии, созданной при Министерстве Юстиции, в процесс назначения генпрокурора противоречит 125 статье Конституции».



Маноле пояснила, что принятое решение никак не повлияет на уже назначенного генпрокурора Александра Стояногло - его мандат остаётся в силе. Однако следующий генпрокурор будет избираться уже по другим правилам, которые должен будет утвердить парламент.



ДОМНИКА МАНОЛЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС

«Этим решением прокуратура становится более защищенной, если мы говорим о её независимости и беспристрастности в свете возможного влияния со стороны исполнительной власти. Не правительственная комиссия должна утверждать обязательный список кандидатов на должность генпрокурора, и не эта комиссия должна отправлять в отставку генпрокурора».



Напомним, осенью 2019 года правительство Майи Санду инициировало изменение Закона о прокуратуре. Экс-премьер намеревалась назначить генпрокурора под свою ответственность, за что была отправлена в отставку.