Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Правительство Майи Санду нарушило Конституцию, создав комиссию по отбору генпрокурора
 

КС: Стояногло остается на посту генпрокурора



Александр Стояногло остается в должности генерального прокурора Республики Молдова. Об этом сообщила председатель Конституционного Суда Домника Маноле после рассмотрения ходатайства депутатов PRO-MOLDOVA. Они просили объявить неконституционными несколько статей Закона о прокуратуре.

Судьи Конституционного суда сегодня 21 мая рассмотрели обращение депутатов группы «Pro-Moldova» относительно законности назначения и.о. Генерального прокурора, а также об организации конкурса по отбору генерального прокурора. КС посчитал, что решение правительства Майи Санду о создании правительственной комиссии по отбору кандидатов на должность генпрокурора – противоречит конституции и подрывает роль Высшего совета прокуроров. Равно, как и попытка Майи Санду самостоятельно назначить генпрокурора путём взятия на себя ответственности перед парламентом – это тоже противоречит Конституции - политический госорган не может вмешиваться в дела независимых госструктур.

ДОМНИКА МАНОЛЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС
«Суд посчитал, что вмешательство комиссии, созданной при Министерстве Юстиции, в процесс назначения генпрокурора противоречит 125 статье Конституции».

Маноле пояснила, что принятое решение никак не повлияет на уже назначенного генпрокурора Александра Стояногло - его мандат остаётся в силе. Однако следующий генпрокурор будет избираться уже по другим правилам, которые должен будет утвердить парламент.

ДОМНИКА МАНОЛЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС
«Этим решением прокуратура становится более защищенной, если мы говорим о её независимости и беспристрастности в свете возможного влияния со стороны исполнительной власти. Не правительственная комиссия должна утверждать обязательный список кандидатов на должность генпрокурора, и не эта комиссия должна отправлять в отставку генпрокурора».

Напомним, осенью 2019 года правительство Майи Санду инициировало изменение Закона о прокуратуре. Экс-премьер намеревалась назначить генпрокурора под свою ответственность, за что была отправлена в отставку.



Опубликовано: 20:33 21/05/2020




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
 
X

LIVE AccentTV