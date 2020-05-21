



Глава государства продолжает свои рабочие поездки по стране. Игорь Додон побывал в Глодянском районе, где пообщался с местными аграриями, проинспектировал районную больницу и поздравил ветерана Великой Отечественной с прошедшим 75-летием Победы.



На Севере Молдовы урожаю зерновых засуха не нанесла серьезного урона. Многие производители, чьи зернохранилища будут наполнены пшеницей, требуют, чтобы как можно скорее был снял запрет на экспорт зерна. Чтобы аграрии могли заработать. Игорь Додон заявил, что первостепенная задача государства – обеспечение продовольственной безопасности, и после июня, когда будет более понятна ситуация, и после проведения оценки объёма урожая зерновых по стране, возможно, будет снят запрет на экспорт.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я думаю, что до июня запрет на экспорт зерна нужно держать, а потом посмотрим, какой у нас урожай по стране, посчитать, сколько зерновых необходимо для поддержания продовольственной безопасности, и остальное – пускать на экспорт. Если цены на рынках будут хорошие, то чтобы люди могли заработать».



В районной больнице Глодян президент особо отметил усилия врачей и слаженные действия местных и центральных властей. В районе до недавнего времени был зарегистрирован один из крупных очагов распространения коронавируса, но ситуацию удалось стабилизировать. Игорь Додон подчеркнул, что в Глодянской больнице, также как и в большинстве других медучреждений страны, ощущается острая нехватка кадров, и заверил, что знает – как исправить ситуацию.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«На уровне правительства, на уровне государства, мы должны выступить с более агрессивной мотивацией, в хорошем смысле этого слова. Я считаю, зарплаты медработникам надо повысить вдвое, потому что иначе мы останемся без медиков».



Рабочая поездка на север Молдовы продолжилась в Глодянах беседой с председателем района Ионом Кожокару, в ходе которой обсуждались проблемы развития региона, а также эпидемическая ситуация. Следующим, и, пожалуй, самым душевным пунктом поездки стал визит главы государства к ветерану Великой Отечественной Войны. Игорь Додон проведал 98-летнего Николая Колибабу, поздравил его с прошедшим Днём Победы и вручил Орден Республики.