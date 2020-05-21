За последние сутки в Республике Молдова зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Таковы данные по результатам обработки 1267 тестов.



Общее число зараженных составило 6704 случая. 3089 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.



Скончались 233 человека.