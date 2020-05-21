Минздрав: 151 новый случая заражения коронавирусом нового типа
За последние сутки в Республике Молдова зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Таковы данные по результатам обработки 1267 тестов.
Общее число зараженных составило 6704 случая. 3089 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.
Скончались 233 человека.
Общее число зараженных составило 6704 случая. 3089 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.
Скончались 233 человека.
Опубликовано: 17:47 21/05/2020
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