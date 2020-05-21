Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Правительство Майи Санду нарушило Конституцию, создав комиссию по отбору генпрокурора
 

Минздрав: 151 новый случая заражения коронавирусом нового типа


За последние сутки в Республике Молдова зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Таковы данные по результатам обработки 1267 тестов.

Общее число зараженных составило 6704 случая. 3089 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Скончались 233 человека.


Опубликовано: 17:47 21/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • COVID-19: В Молдове зарегистрировано 194 новых случая заражения
  • СРОЧНО! 147 новых случаев заражения коронавирусом
  • В Молдове выявлено 202 новых случая заражения COVID-19
  • Минздрав: 55 новых случаев заражения коронавирусом
  • В Молдове 102 новых случая заражения коронавирусом







    • Все новости

    Минздрав: 151 новый случая заражения коронавирусом нового типа
    Богдан Цырдя задал четыре вопроса лидеру ПДС Майе Санду
    Политолог: «Сегодня Влад Батрынча отправил в нокаут депутата Юрия Реницэ!»
    Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым (ВИДЕО)
    Генпримар осадил мунсоветников от ПДС: Критику необходимо подкреплять фактами
    Правительство Майи Санду нарушило Конституцию, создав комиссию по отбору генпрокурора
    Игорь Додон оказал помощь семье таксиста, погибшего в страшном ДТП в центре столицы (ВИДЕО)
    Глава государства поздравил нового посла Беларуси в Молдове Анатолия Калинина с назначением
    Ион Чебан встретится с работниками торговых точек, эвакуируемых из подземного перехода на Рышкановке
    Парламент назначил дату выборов Президента Республики Молдова
    Влад Батрынча обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о контрабандных схемах, в которых замешан депутат Юрие Реницэ
    Игорь Додон вновь предложит кандидатуру Иона Кику на пост премьера, если правительство будет отправлено в отставку
    Президент: Владимир Плахотнюк будет использовать старые и хорошо знакомые методы, чтобы вернуться в Молдову
    Игорь Додон: Я думаю, что Ион Кику является последним политиком, имя которого не должно упоминаться во время церковной службы
    Ион Чебан: На днях мы начнем подготовку к открытию столичных рынков
    Зинаида Гречаный поздравила граждан с Всемирным днем культурного разнообразия
    Богдан Цырдя: «Майские депутаты-перебежчики очень крупно «облажались»
    Трагедия в Кишиневе: Молодой военный покончил жизнь самоубийством
    Правительство одобрило программу ремонта и содержания дорог
    Президент Игорь Додон побывал в районной больнице Глодян
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV