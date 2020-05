Deputatul PSRM Vasile Bolea va depune o plângere la Procuratura Generale pe numele parlamentarului Iurie Reniță. Acesta îl acuză de defăimare și denunț fals. Despre aceasta Vasile Bolea a anunțat în cadrul unui briefing de presă.



„Mai devreme a vorbit inclusiv despre mine, învinuindu-mă de faptul că am luat unele împrumuturi și acești bani i-am donat în campania pentru alegerile prezidențiale în 2016, pentru concurentul electoral, Igor Dodon. Aceste lucruri sunt niște falsuri. La 15 mai, am făcut interpelare în adresa Comisiei Electorale Centrale ca să ofere informații oficiale dacă în campania electorală din 2016, eu am făcut donații pentru susținerea lui Igor Dodon. În răspunsul CEC se spune că în rapoartele financiare pentru campania electorală a alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 2016, dvs ca donator nu vă regăsiți”, a spus Vasile Bolea.



Precizăm că tot azi, în plenul Parlamentului, socialistul Vlad Batrîncea a anunțat că va sesiza Procuratura Generală despre implicarea lui Iurie Reniță în acte de contrabandă cu țigări. În replică, Reniță a spus că îl va ataca pe Batrîncea în judecată.