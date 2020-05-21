Политолог Богдан Цырдя опубликовал в социальных сетях четыре вопроса, обращенные к лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду:



«В свете последних заявлений Генпрокуратуры по краже миллиарда и концессии аэропорта, понятно, что у Шора, Канду, Дрэгуцану дела совсем плохи. Следствие взяло след.



В этой связи у граждан возникло четыре вопроса к Санду:



1. Она готова закрыть уголовные дела Канду, Шора, Таубер взамен отставки правительства Кику?



2. Она готова отказаться от возвращения миллиарда ради нового парламентского большинства? Ведь лидеры Pro Moldova и Шор – участники кражи.



3. Она готова отдать аэропорт Шору и Плахотнюку, чтобы стать премьером?



4. Это верно, что Шор и Канду предлагают серьёзные деньги определённым депутатам блока ACUM, чтобы те сохранили им свободу и аэропорт?».