Богдан Цырдя задал четыре вопроса лидеру ПДС Майе Санду
Политолог Богдан Цырдя опубликовал в социальных сетях четыре вопроса, обращенные к лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду:
«В свете последних заявлений Генпрокуратуры по краже миллиарда и концессии аэропорта, понятно, что у Шора, Канду, Дрэгуцану дела совсем плохи. Следствие взяло след.
В этой связи у граждан возникло четыре вопроса к Санду:
1. Она готова закрыть уголовные дела Канду, Шора, Таубер взамен отставки правительства Кику?
2. Она готова отказаться от возвращения миллиарда ради нового парламентского большинства? Ведь лидеры Pro Moldova и Шор – участники кражи.
3. Она готова отдать аэропорт Шору и Плахотнюку, чтобы стать премьером?
4. Это верно, что Шор и Канду предлагают серьёзные деньги определённым депутатам блока ACUM, чтобы те сохранили им свободу и аэропорт?».
«В свете последних заявлений Генпрокуратуры по краже миллиарда и концессии аэропорта, понятно, что у Шора, Канду, Дрэгуцану дела совсем плохи. Следствие взяло след.
В этой связи у граждан возникло четыре вопроса к Санду:
1. Она готова закрыть уголовные дела Канду, Шора, Таубер взамен отставки правительства Кику?
2. Она готова отказаться от возвращения миллиарда ради нового парламентского большинства? Ведь лидеры Pro Moldova и Шор – участники кражи.
3. Она готова отдать аэропорт Шору и Плахотнюку, чтобы стать премьером?
4. Это верно, что Шор и Канду предлагают серьёзные деньги определённым депутатам блока ACUM, чтобы те сохранили им свободу и аэропорт?».
Опубликовано: 14:51 21/05/2020
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