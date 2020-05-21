Политолог депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя на своем официальном канале в Телеграмм опубликовал авторский комментарий о «нокауте» депутата Юрия Реницэ:



«Батрынча: Вы господин Реницэ утверждаете, что Додон не ваш президент? Мы знаем это. Потому что ваш президент Владимир Плахотнюк!



Вы говорите о честности? Но вы замешаны в контрабанде сигарет вместе с Плахотнюком!!!! Вам ли рассуждать о честности? Мы обратимся в генпрокуратуру. Там и ответите!



Влад Бэтрынча депутату Лилиану Карп:



Вы обвиняете Додона? Вы утверждаете, что он не ваш президент?



И мы знаем почему. Вы ведь подписывались в 2016 под требование о выдвижении Плахотнюка премьером!

А сколько раз вы критиковали Плахотнюка в прошлом парламенте?



А не вы ли состояли в фракции Михая Гимпу, которая была частью мафиозно-олигархической системы?



Молчите лучше... умнее будете!»

