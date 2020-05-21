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Политолог: «Сегодня Влад Батрынча отправил в нокаут депутата Юрия Реницэ!»


Политолог депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя на своем официальном канале в Телеграмм опубликовал авторский комментарий о «нокауте» депутата Юрия Реницэ:

«Батрынча: Вы господин Реницэ утверждаете, что Додон не ваш президент? Мы знаем это. Потому что ваш президент Владимир Плахотнюк!

Вы говорите о честности? Но вы замешаны в контрабанде сигарет вместе с Плахотнюком!!!! Вам ли рассуждать о честности? Мы обратимся в генпрокуратуру. Там и ответите!

Влад Бэтрынча депутату Лилиану Карп:

Вы обвиняете Додона? Вы утверждаете, что он не ваш президент?

И мы знаем почему. Вы ведь подписывались в 2016 под требование о выдвижении Плахотнюка премьером!
А сколько раз вы критиковали Плахотнюка в прошлом парламенте?

А не вы ли состояли в фракции Михая Гимпу, которая была частью мафиозно-олигархической системы?

Молчите лучше... умнее будете!»


Опубликовано: 14:48 21/05/2020

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