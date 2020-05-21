Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым (ВИДЕО)
Президент Молдовы провел сегодня рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами в приоритетных областях на двустороннем и многостороннем уровне.
«В частности, дали высокую оценку прошедшему на днях онлайн-заседанию Высшего Евразийского Экономического совета с участием Президента Республики Молдова как страны-наблюдателя.
Отметили, что, несмотря на имеющиеся трудности, взаимодействие Молдовы и России в рамках ЕАЭС и СНГ продолжится на благо народов обеих стран», - подчеркнул глава республики.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами в приоритетных областях на двустороннем и многостороннем уровне.
«В частности, дали высокую оценку прошедшему на днях онлайн-заседанию Высшего Евразийского Экономического совета с участием Президента Республики Молдова как страны-наблюдателя.
Отметили, что, несмотря на имеющиеся трудности, взаимодействие Молдовы и России в рамках ЕАЭС и СНГ продолжится на благо народов обеих стран», - подчеркнул глава республики.
Опубликовано: 14:39 21/05/2020
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