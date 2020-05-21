Генпримар столицы Ион Чебан в ходе заседания мунсовета отчитал нескольких народных избранников, которые в своих политических целях набросились с неаргументированной критикой на директора Autosalubritate Евгения Аксентьева.



Столичный градоначальник отметил, что в 2018 году это муниципальное предприятие зарегистрировало прибыль в 5 млн леев, а в 2019 – 8 млн. Он предложил народным избранникам предъявлять к деятельности муниципальных управлений претензии, подкрепленные фактами и документами.



– Если мы проанализируем работу мунсовета с начала текущего года, то, по моему мнению, он очень мало сделал. Что касается Autosalubritate, то помимо ваших эмоций я хочу видеть документы от правоохранительных органов, отчеты о служебном расследовании, подтверждающие ваши слова, – заявил Чебан.



Он отметил, что имеет к Аксентьеву много замечаний, но работает с ним, а также с руководителями других подразделений, с раннего утра.



– Я в 4 утра встаю и общаюсь с ним. Вы этого не делаете. В 7.45 утра мы со всеми муниципальными управлениями координируем деятельность в городе, пока большинство из вас, мунсоветников, спит. Поэтому когда вы даете какие-то указания, убедитесь, что они, во-первых, соответствуют законодательству, а во-вторых, основаны на аргументах, а не эмоциях, – поставил точку генпримар.



Что касается высказанных мунсоветниками претензий, Чебан заявил, что попросит юридическую службу примарии провести проверку.