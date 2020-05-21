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Правительство Майи Санду нарушило Конституцию, создав комиссию по отбору генпрокурора
 

Правительство Майи Санду нарушило Конституцию, создав комиссию по отбору генпрокурора


Судьи Конституционного Суда рассмотрели обращение группы депутатов относительно законности назначения и.о. Генерального прокурора, а также об организации конкурса по отбору генерального прокурора.

– Существенное изменение закона о прокуратуре привело к организации предварительного конкурса министерством юстиции, понизив конституционную роль Высшего совета прокуроров (ВСП). Суд отмечает и позицию Венецианской комиссии: ВСП обладает конституционной ролью, которая не должна быть узурпирована. Эта роль заключается в формировании списка кандидатов для президента. Суд считает, что вмешательство комиссии, образованной министерством юстиции, в процесс назначения Генерального прокурора противоречит Конституции, – объяснила председатель КС Домника Маноле.

В то же время Маноле сообщила, что данное решение не влияет на уже существующее положение дел. – Этим решением Генеральный прокурор становится более защищенным, – сказала она.

По ее словам, главный обвинитель страны может быть уволен только Высшим советом прокуроров или Президентом Молдовы.

Уточним, что осенью 2019 года правительство, возглавляемое Майей Санду, инициировало изменения в закон о прокуратуре, взяв на себя ответственность за назначение Генерального прокурора.


Опубликовано: 14:33 21/05/2020

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