Судьи Конституционного Суда рассмотрели обращение группы депутатов относительно законности назначения и.о. Генерального прокурора, а также об организации конкурса по отбору генерального прокурора.



– Существенное изменение закона о прокуратуре привело к организации предварительного конкурса министерством юстиции, понизив конституционную роль Высшего совета прокуроров (ВСП). Суд отмечает и позицию Венецианской комиссии: ВСП обладает конституционной ролью, которая не должна быть узурпирована. Эта роль заключается в формировании списка кандидатов для президента. Суд считает, что вмешательство комиссии, образованной министерством юстиции, в процесс назначения Генерального прокурора противоречит Конституции, – объяснила председатель КС Домника Маноле.



В то же время Маноле сообщила, что данное решение не влияет на уже существующее положение дел. – Этим решением Генеральный прокурор становится более защищенным, – сказала она.



По ее словам, главный обвинитель страны может быть уволен только Высшим советом прокуроров или Президентом Молдовы.



Уточним, что осенью 2019 года правительство, возглавляемое Майей Санду, инициировало изменения в закон о прокуратуре, взяв на себя ответственность за назначение Генерального прокурора.