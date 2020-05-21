Президент Республики Молдова пригласил семью таксиста Александра Усатого, погибшего в ночь с субботы на воскресенье в результате трагического ДТП в центре Кишинева.



У него остались жена и двое сыновей – 9 и 18 лет. У них нет собственного жилья, они проживают у бабушки в однокомнатной квартире в коммуне Ставчены. Семье предстоит выплатить несколько кредитов, в том числе, на покупку машины такси, благодаря которой можно было содержать семью.



«Оказал семье Усатого финансовую помощь для выплаты долгов и решил начать кампанию по сбору средств для покупки жилья в коммуне Ставчены. Прошу всех, кто имеет возможность, присоединиться и помочь этой семье, оказавшейся в трудном положении.



Кроме того, заверил родных погибшего таксиста в том, что виновный в этой трагедии будет привлечен к ответственности. Отметил необходимость значительного ужесточения наказания водителей, которые превышают скорость и в целом нарушают правила дорожного движения, в том числе, когда это приводит к гибели людей», - отметил Игорь Додон.



Банковские реквизиты:

Бенефициар: Ровена Усатый

Фискальный код: 0992010025134

IBAN MDL: MD81ML0000002259A5897821

Код банка: MOLDMD2X358

BC Moldindconbank S.A.; филиал Ceucari



