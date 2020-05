„Eu am fost votat de dvs ca să fie schimbări în capitală”, cel puțin astfel a comentat primarul general Ion Ceban acuzațiile comercianților din subterana de la Alecu Russo, dat fiind faptul că această trecere urmează să fie reparată.



Înainte de începerea ședinței Consiliului Municipal Chișinău, mai multe persoane au venit să ceară explicații de ce această subterană se închide, iar ei sunt evacuați. Edilul capitalei le-a spus că aceasta este o necesitate, iar lucrările de reabilitare nu pot fi făcute în timp ce cineva comercializează acolo.



„Ați votat pentru mine ca să fie unele schimbări, începând cu trotuare, treceri subterane, parcuri. Haideți să ne întâlnim și să discutăm pe segmentul ce ține de comercializare. Evacuarea este necesară, iar în continuare vom vedea cum aceste persoane să aibă un loc de muncă”, a punctat edilul capitalei.



Printre protestari era și un arendaș care spunea că nu îi pasă dacă va mai avea contractul cu primăria sau nu, dar îi pasă de oamenii care lucrează acolo. În replică, Ceban i-a spus că el este primul care are interes și că nu îi pasă de comercianți.



„Dumneavoastră sunteți persoana care nu are activitate economică, dar câștigă bani din cei care au activitate economică. Nu puteți să spuneți că nu aveți inters. Din numele oamenilor vom discuta cu oamenii”, a punctat edilul.



Primarul general le-a făcut invitație acestor comerciați să aibă o întrevedere sâmbătă în cadrul primăriei Chișinău.



Amintim că Ion Ceban a semnat o dispoziție prin care cere evacuarea comercianților din subterana de la Alecu Russo, ca această trecere să fi renovată.



În urma unui audit efectuat asupra subteranelor din capitală, s-a depistat că chiriașii au datorii de până la 16 milioane de lei, lucru care prejudiciază bugetul local.