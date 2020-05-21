В ходе официальной церемонии в Президентском дворце глава государства Игорь Додон принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолия Калинина.



«Поздравил его с назначением на этот пост и выразил уверенность в том, что традиционно тесные и дружеские отношения между нашими государствами и народами еще больше укрепятся во всех важнейших областях, представляющих взаимный интерес.



Подчеркнул хорошую динамику торгово-экономических связей между Республикой Молдова и Республикой Беларусь, а также активное взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и других международных площадок.



Отдельно обсудили борьбу наших стран с распространением коронавируса и выразили единое мнение о необходимости применения совместных мер для преодоления этого глобального вызова», - отметил Игорь Додон.



