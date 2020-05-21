Ион Чебан встретится с работниками торговых точек, эвакуируемых из подземного перехода на Рышкановке
Перед началом заседания мунсовета Кишинева, проходящим сегодня в здании претуры сектора Центр, возле него собрались несколько торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, протестующих из-за эвакуации их торговых точек.
Вступивший с ними в беседу генпримар столицы Ион Чебан пояснил, что этот подземный переход, как и все остальные, нуждается в ремонте, который невозможно начать без его освобождения от торговых точек.
– Вы голосовали за меня для того, чтобы были изменения к лучшему. Мы встретимся с вами, обсудим то, что касается вашей работы. Но эвакуация необходима, – отметил он.
Был среди протестующих и арендатор площадей в подземном переходе, которые, как он сам признал, он передает в субаренду. Чебан упрекнул его в защите собственных интересов, а не интересов протестующих людей.
– Вы не осуществляете экономической деятельности, а зарабатываете на тех, кто работает. Все вопросы мы будем обсуждать с этими людьми, – заметил генпримар.
Он предложил протестующим торговцам провести встречу. Она назначена на ближайшую субботу.
Напоминаем, ранее Ион Чебан подписал распоряжение об эвакуации торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, чтобы начать его ремонт.
Проведенный муниципалитетом аудит показал, что арендаторы площадей в столичных подземных переходах недоплатили в муниципальный бюджет 16 миллионов леев арендной платы.
Вступивший с ними в беседу генпримар столицы Ион Чебан пояснил, что этот подземный переход, как и все остальные, нуждается в ремонте, который невозможно начать без его освобождения от торговых точек.
– Вы голосовали за меня для того, чтобы были изменения к лучшему. Мы встретимся с вами, обсудим то, что касается вашей работы. Но эвакуация необходима, – отметил он.
Был среди протестующих и арендатор площадей в подземном переходе, которые, как он сам признал, он передает в субаренду. Чебан упрекнул его в защите собственных интересов, а не интересов протестующих людей.
– Вы не осуществляете экономической деятельности, а зарабатываете на тех, кто работает. Все вопросы мы будем обсуждать с этими людьми, – заметил генпримар.
Он предложил протестующим торговцам провести встречу. Она назначена на ближайшую субботу.
Напоминаем, ранее Ион Чебан подписал распоряжение об эвакуации торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, чтобы начать его ремонт.
Проведенный муниципалитетом аудит показал, что арендаторы площадей в столичных подземных переходах недоплатили в муниципальный бюджет 16 миллионов леев арендной платы.
Опубликовано: 13:34 21/05/2020
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