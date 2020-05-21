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Ион Чебан встретится с работниками торговых точек, эвакуируемых из подземного перехода на Рышкановке


Перед началом заседания мунсовета Кишинева, проходящим сегодня в здании претуры сектора Центр, возле него собрались несколько торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, протестующих из-за эвакуации их торговых точек.

Вступивший с ними в беседу генпримар столицы Ион Чебан пояснил, что этот подземный переход, как и все остальные, нуждается в ремонте, который невозможно начать без его освобождения от торговых точек.

– Вы голосовали за меня для того, чтобы были изменения к лучшему. Мы встретимся с вами, обсудим то, что касается вашей работы. Но эвакуация необходима, – отметил он.

Был среди протестующих и арендатор площадей в подземном переходе, которые, как он сам признал, он передает в субаренду. Чебан упрекнул его в защите собственных интересов, а не интересов протестующих людей.

– Вы не осуществляете экономической деятельности, а зарабатываете на тех, кто работает. Все вопросы мы будем обсуждать с этими людьми, – заметил генпримар.

Он предложил протестующим торговцам провести встречу. Она назначена на ближайшую субботу.

Напоминаем, ранее Ион ​​Чебан подписал распоряжение об эвакуации торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, чтобы начать его ремонт.

Проведенный муниципалитетом аудит показал, что арендаторы площадей в столичных подземных переходах недоплатили в муниципальный бюджет 16 миллионов леев арендной платы.


Опубликовано: 13:34 21/05/2020

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