Перед началом заседания мунсовета Кишинева, проходящим сегодня в здании претуры сектора Центр, возле него собрались несколько торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, протестующих из-за эвакуации их торговых точек.



Вступивший с ними в беседу генпримар столицы Ион Чебан пояснил, что этот подземный переход, как и все остальные, нуждается в ремонте, который невозможно начать без его освобождения от торговых точек.



– Вы голосовали за меня для того, чтобы были изменения к лучшему. Мы встретимся с вами, обсудим то, что касается вашей работы. Но эвакуация необходима, – отметил он.



Был среди протестующих и арендатор площадей в подземном переходе, которые, как он сам признал, он передает в субаренду. Чебан упрекнул его в защите собственных интересов, а не интересов протестующих людей.



– Вы не осуществляете экономической деятельности, а зарабатываете на тех, кто работает. Все вопросы мы будем обсуждать с этими людьми, – заметил генпримар.



Он предложил протестующим торговцам провести встречу. Она назначена на ближайшую субботу.



Напоминаем, ранее Ион ​​Чебан подписал распоряжение об эвакуации торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, чтобы начать его ремонт.



Проведенный муниципалитетом аудит показал, что арендаторы площадей в столичных подземных переходах недоплатили в муниципальный бюджет 16 миллионов леев арендной платы.