Парламент назначил сегодня дату выборов Президента Республики Молдова – 1 ноября 2020. За проект ПСРМ проголосовало большинство присутствующих в зале депутатов – 50.



Представил проект председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат ПСРМ Василе Боля.



Проект решения был разработан в соответствии со статьей 78 Конституции РМ и со статьей 109 Избирательного кодекса. Документ вступит в силу 15 августа текущего года.