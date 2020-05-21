Парламент назначил дату выборов Президента Республики Молдова
Парламент назначил сегодня дату выборов Президента Республики Молдова – 1 ноября 2020. За проект ПСРМ проголосовало большинство присутствующих в зале депутатов – 50.
Представил проект председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат ПСРМ Василе Боля.
Проект решения был разработан в соответствии со статьей 78 Конституции РМ и со статьей 109 Избирательного кодекса. Документ вступит в силу 15 августа текущего года.
Представил проект председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат ПСРМ Василе Боля.
Проект решения был разработан в соответствии со статьей 78 Конституции РМ и со статьей 109 Избирательного кодекса. Документ вступит в силу 15 августа текущего года.
Опубликовано: 13:31 21/05/2020
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