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Влад Батрынча обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о контрабандных схемах, в которых замешан депутат Юрие Реницэ


Влад Батрынча обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о контрабандных схемах, в которых замешан депутат Юрие Реницэ. Юрие Реницэ – человек, для которого президентом является Влад Плахотнюк. Именно этим фактом объясняется действия депутата Реницэ, который выступил с нападками на Игоря Додона. Произошло это синхронно с заявлением Генерального прокурора Александра Стояногло о том, что главным выгодополучателем банковской аферы является Плахотнюк. Об этом заявил социалист Влад Батрынча.

- Через кого из-за океана мог передать эту информацию Плахотнюк? Через доверенное лицо, - сказал Батрынча.

Депутат-социалист объяснил и связи Плахотнюка и Реницэ.

- Господин Реницэ, завтра обратите внимание на запрос, который я направлю в Генеральную прокуратуру. Объясните, как хорошо продавались сигареты «Winston» в Румынии и как вы, будучи послом в Румынии, были связующим лицом в контрабандной цепи? - заявил Влад Батрынча.

Депутат ПСРМ уточнил, что обличающие заявления могут делать только люди с безупречной репутацией.


Опубликовано: 13:27 21/05/2020

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