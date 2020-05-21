Влад Батрынча обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о контрабандных схемах, в которых замешан депутат Юрие Реницэ. Юрие Реницэ – человек, для которого президентом является Влад Плахотнюк. Именно этим фактом объясняется действия депутата Реницэ, который выступил с нападками на Игоря Додона. Произошло это синхронно с заявлением Генерального прокурора Александра Стояногло о том, что главным выгодополучателем банковской аферы является Плахотнюк. Об этом заявил социалист Влад Батрынча.



- Через кого из-за океана мог передать эту информацию Плахотнюк? Через доверенное лицо, - сказал Батрынча.



Депутат-социалист объяснил и связи Плахотнюка и Реницэ.



- Господин Реницэ, завтра обратите внимание на запрос, который я направлю в Генеральную прокуратуру. Объясните, как хорошо продавались сигареты «Winston» в Румынии и как вы, будучи послом в Румынии, были связующим лицом в контрабандной цепи? - заявил Влад Батрынча.



Депутат ПСРМ уточнил, что обличающие заявления могут делать только люди с безупречной репутацией.