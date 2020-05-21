Если правительство будет отправлено в отставку, президент Молдовы Игорь Додон вновь предложит кандидатуру Иона Кику на должность премьер-министра. Об этом глава государства заявил в интервью порталу «UNIMEDIA».



- Думаю, что лучшим кандидатом в премьер-министры, в случае, если правительство падет, является господин Кику. До тех пор, пока у нас нет другой коалиции и 51 подписи за другого кандидата, в качестве президента, могу снова предложить господина Кику. Именно так я, возможно, и поступлю. Посмотрим, если он согласится. Он сейчас является премьером со всеми необходимыми полномочиями, и, дай Бог, чтобы так и было следующие три года - до окончания действия мандата нынешнего парламента, - сказал Додон.



Президент страны заявил, что готов рассмотреть кандидатуру на должность премьер-министра, за которую поставят свои подписи 51 депутат.



- Пусть 51 подпишут, то есть Майя Санду, Андрей Нэстасе, Илан Шор и Андриан Канду возьмут ответственность за создание коалиции, пусть подпишутся за кандидата и представят его президенту, а мы посмотрим. Они готовы взять ответственность за такую коалицию перед избирателями – создать коалицию с дьяволом, чтобы помочь Плахотнюку? – задался вопросом Игорь Додон.