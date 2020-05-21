Президент Игорь Додон считает, что Владимир Плахотнюк использует старые и хорошо знакомые методы, чтобы вернуться в Молдову. Глава государства заявил, что площадку для возвращения олигарха в страну готовят его пешки - группа Шор-Канду и Ренато Усатый.



- Пешки Плахотнюка – группа Шора-Канду в парламенте и Ренато Усатый – будут сотрудничать, чтобы Плахотнюк вернулся в Молдову. Осталось, чтобы это поняли правые силы, потому что я это понимаю, ДПМ также понимает. Это цель. Плахотнюк хочет вернуться, но для этого нужна контролируемая группа депутатов. Поэтому он сейчас покупает депутатов, ведь они не уходят по собственному желанию, - сказал Игорь Додон.



По мнению президента, группировка Плахотнюка пытается "стравить" ПСРМ и составные части блока АКУМ, чтобы "играть посередине".



- Их цель- купить пакет депутатов, чтобы левоцентристкие силы потеряли большинство в парламенте. Правые не смогут сформировать большинство, он хочет столкнуть нас лбами с правыми – прорусскими, проевропейскими месседжами, чтобы в итоге свалить и одних, и других. Так поступил Плахотнюк с Филатом и Ворониным. Нам должно хватить мозгов не позволить, чтобы нами играла мафия и бандиты Плахотнюка – эти двое в парламенте, и один вне его, - заявил президент.