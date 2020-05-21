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Игорь Додон: Я думаю, что Ион Кику является последним политиком, имя которого не должно упоминаться во время церковной службы


Ион Кику является последним политиком, имя которого не должно упоминаться во время службы. Об этом Игорь Додон заявил в интервью порталу UNIMEDIA.

- Я хотел бы, чтобы наша церковь не упоминала во время служб тех, кто голосовал и продвигал закон о равенстве шансов, который был большой проблемой. На этом этапе атаковать правительство, которое делает все возможное, чтобы сохранить в стране стабильность, не корректно. Я понимаю абсолютно все, но правительство Кику справляется с беспрецедентной проблемой. Это правительство не закрыло церкви. Со всем уважением к церкви, но я думаю, что Кику является последним политиком, имя которого должно не упоминаться во время службы, - заявил Игорь Додон.

В то же время президент заявил, что его семья сделает прививки, когда появится вакцина от COVID-19.

- Я ответственный отец. Если спросите мое мнение, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинироваться необходимо. Это снижает риск заражения и если вакцина появится, надо ею воспользоваться. Также считаю, что каждый решает, необходимо ли ему вакцинироваться или нет, потому что знает, что риски есть, - сказал Додон.


Опубликовано: 11:16 21/05/2020

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