Ион Кику является последним политиком, имя которого не должно упоминаться во время службы. Об этом Игорь Додон заявил в интервью порталу UNIMEDIA.



- Я хотел бы, чтобы наша церковь не упоминала во время служб тех, кто голосовал и продвигал закон о равенстве шансов, который был большой проблемой. На этом этапе атаковать правительство, которое делает все возможное, чтобы сохранить в стране стабильность, не корректно. Я понимаю абсолютно все, но правительство Кику справляется с беспрецедентной проблемой. Это правительство не закрыло церкви. Со всем уважением к церкви, но я думаю, что Кику является последним политиком, имя которого должно не упоминаться во время службы, - заявил Игорь Додон.



В то же время президент заявил, что его семья сделает прививки, когда появится вакцина от COVID-19.



- Я ответственный отец. Если спросите мое мнение, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинироваться необходимо. Это снижает риск заражения и если вакцина появится, надо ею воспользоваться. Также считаю, что каждый решает, необходимо ли ему вакцинироваться или нет, потому что знает, что риски есть, - сказал Додон.