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Ион Чебан: На днях мы начнем подготовку к открытию столичных рынков


В ближайшее время в примарии Кишинева планируется проведение внутренних заседаний для определения мер по всесторонней подготовке территорий рынков к открытию.

Об этом генеральный примар столицы Ион Чебан заявил в ходе передачи Logica Puterii на радио Sputnik Moldova.

Говоря о перспективе возобновления работы Центрального рынка, он заявил, что муниципалитет намерен и в дальнейшем подчиняться решению центральных властей, но также ведет диалог с людьми, работающими на территории этого мунпредприятия.

– У нас запланирована встреча с ними, будем обсуждать способы налаживания работы в нынешний период. Естественно, мы ждем решения Чрезвычайной нацкомиссии по общественному здоровью, мы не можем самовольничать. В Бельцах пошли против решения комиссии и тем самым нарушили закон, и последствия, естественно, будут. Мы призываем людей не поступать так, – сказал столичный градоначальник.

Что касается возможности скорого открытия рынков в секторах, то в связи с тем, что наплыв посетителей на них не слишком большой, Чебан отметил, что этот вопрос на данный момент обсуждается.

– Нам поступило множество запросов на этот счет. Дата 1 июня уже не так далеко, и не исключаю, что некоторые решения мы примем раньше. Мы стараемся лояльнее относиться к отдельным уличным торговцам, потому что понимаем, насколько им тяжело с финансовой точки зрения. Мы должны протянуть им руку помощи, – сказал Чебан.

Отметим, что ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что с 1 июня большинство ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, скорее всего будут сняты. Это касается и работы рынков в муниципиях Кишинев и Бельцы, и работы сектора HoReCa.


Опубликовано: 10:21 21/05/2020

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